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Квитова победила Бегу во втором круге Australian Open

Квитова победила Бегу во втором круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Петра трижды подала навылет, активно выиграла 26 очков и совершила 20 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 11 виннеров и 14 неточностей.

За выход в четвёртый круг Квитова поспорит с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

16 января 2019 года, среда. 10:20 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Петра Квитова
Петра Квитова
6
Чехия
6:1
6:3
 
Ирина Бегу
Ирина Бегу
70
Румыния
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