Квитова победила Бегу во втором круге Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.



Петра трижды подала навылет, активно выиграла 26 очков и совершила 20 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 11 виннеров и 14 неточностей.



За выход в четвёртый круг Квитова поспорит с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Белинда Бенчич (Швейцария).



Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Квитова в двух сетах обыграла Рыбарикову в первом круге Australian Open