Бычкова: это всё ещё не та Шарапова, которую мы привыкли видеть

Российская теннисистка, тренер и телекомментатор Екатерина Бычкова прокомментировала выход трёх российских теннисистов Анастасии Павлюченковой, Карена Хачанова и Марии Шараповой в третий круг Australian Open.

«Не могу сказать, что меня удивили такие результаты, этого можно было ожидать. По последним выступлениям ребят было видно, что они нацелены на результат. Ребята хорошо поработали, выполнили задачу-минимум, они большие молодцы.

Мария Шарапова следующий матч играет против Каролины Возняцки, это будет интересный матч. По выступлениям Марии видно, что она основательно готовилась к турниру, Возняцки – действующая чемпионка, поэтому она просто так не сдастся. Они обе набрали хорошую форму, так что многое будет зависеть от удачи.

Они уже не в первый раз играют друг с другом, последняя их встреча в 2015 году закончилась победой Марии, но прошло уже много времени, много всего произошло в жизни, в том числе дисквалификация, это уже совсем другая Шарапова. Она всё-таки ещё в процессе возвращения, это ещё не та спортсменка, которую мы привыкли видеть. У Возняцки тоже всё складывается не очень гладко, так что матч будет зрелищным», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.