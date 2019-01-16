Шарапова разгромила Петерсон и сыграет с Возняцки в 3-м круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, вышла в третий круг, разгромив представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 11 минут.
Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, активно выиграла 18 очков и совершила 20 невынужденных ошибок. На счету Ребекки ни одного эйса, 7 виннеров и 29 неточностей.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Петерсон на Australian Open.
За выход в четвёртый круг Шарапова поспорит с действующей чемпионкой датчанкой Каролиной Возняцки (3).
В прошлогоднем финале уроженка Оденсе победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.