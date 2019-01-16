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Шарапова разгромила Петерсон и сыграет с Возняцки в 3-м круге Australian Open

Шарапова разгромила Петерсон и сыграет с Возняцки в 3-м круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, вышла в третий круг, разгромив представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 11 минут.

Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, активно выиграла 18 очков и совершила 20 невынужденных ошибок. На счету Ребекки ни одного эйса, 7 виннеров и 29 неточностей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Петерсон на Australian Open.

За выход в четвёртый круг Шарапова поспорит с действующей чемпионкой датчанкой Каролиной Возняцки (3).

В прошлогоднем финале уроженка Оденсе победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

16 января 2019 года, среда. 15:25 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Мария Шарапова
Мария Шарапова
30
Россия
6:2
6:1
 
Ребекка Петерсон
Ребекка Петерсон
64
Швеция
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В третий день в Мельбурне Павлюченкова выбила Бертенс, Шарапова победила Петерсон. Соболенко, Хачанов, Федерер, Надаль прошли в 3-й круг.
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