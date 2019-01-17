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Гаспарян и Потапова проиграли во втором круге Australian Open

Гаспарян и Потапова проиграли во втором круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян во втором круге Открытого чемпионата Австралии уступила бельгийке Элисе Мертенс (12) – 1:6, 5:7.

Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. На счету россиянки 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 7. Мертенс отметилась одним эйсом, 4 двойными ошибками и 6 брейк-пойнтами из 13.

В следующем раунде соревнований Мертенс встретится с американкой Мэдисон Кис (17), обыгравшей другую россиянку Анастасию Потапову – 6:3, 6:4.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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Сёстры Уильямс, Халеп, Джокович, Зверев, Свитолина, Бушар, а также россияне Медведев, Донской, Потапова, Гаспарян сыграют в четверг на АО.
17 января 2019 года, четверг. 04:30 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Элисе Мертенс
Элисе Мертенс
14
Бельгия
6:1
7:5
 
Маргарита Гаспарян
Маргарита Гаспарян
91
Россия
17 января 2019 года, четверг. 05:00 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова
89
Россия
3:6
4:6
 
Мэдисон Кис
Мэдисон Кис
17
США
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