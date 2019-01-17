Гаспарян и Потапова проиграли во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян во втором круге Открытого чемпионата Австралии уступила бельгийке Элисе Мертенс (12) – 1:6, 5:7.

Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. На счету россиянки 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 7. Мертенс отметилась одним эйсом, 4 двойными ошибками и 6 брейк-пойнтами из 13.

В следующем раунде соревнований Мертенс встретится с американкой Мэдисон Кис (17), обыгравшей другую россиянку Анастасию Потапову – 6:3, 6:4.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.