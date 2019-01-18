Победа Федерера и дебютный выход Циципаса в 4-й круг в обзоре матчей АО

На Australian Open продолжаются матчи третьего круга. Швейцарский теннисист Роджер Федерер добыл уверенную над американским теннисистом Тейлором Фритцем в матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии — 6:2, 7:5, 6:2.



Грек Стефанос Циципас в четырёх партиях оказался сильнее грузинского теннисиста Николоза Басилашвили — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4. Этот успех позволил Циципасу впервые в карьере пройти в четвёртый круг Открытого чемпионата США.



В следующем раунде соревнований Циципас и Федерер сыграют друг с другом.



Австралийка Эшли Барти не испытала проблем в матче против гречанки Марии Саккари и, как и Циципас, впервые в карьере зашла так далеко на домашнем мэйджоре.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.