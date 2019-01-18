Димитров уверенно обыграл Фаббьяно и вышел в четвёртый раунд Australian Open

Болгарский теннисист Григор Димитров в матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии не испытал серьёзных проблем с представителем Италии Томасом Фаббьяно — 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. На счету Димитрова 13 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 5. Фаббьяно отметился 4 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 2 брейками.



Следующим соперником 20-й ракетки соревнований станет победитель пары Фрэнсис Тиафо (США) — Андреас Сеппи (Италия).



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях оказался сильнее теннисиста из Хорватии Марина Чилича.