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Димитров уверенно обыграл Фаббьяно и вышел в четвёртый раунд Australian Open

Димитров уверенно обыграл Фаббьяно и вышел в четвёртый раунд Australian Open
Теннис / ATP

Болгарский теннисист Григор Димитров в матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии не испытал серьёзных проблем с представителем Италии Томасом Фаббьяно — 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. На счету Димитрова 13 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 5. Фаббьяно отметился 4 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 2 брейками.

Следующим соперником 20-й ракетки соревнований станет победитель пары Фрэнсис Тиафо (США) — Андреас Сеппи (Италия).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях оказался сильнее теннисиста из Хорватии Марина Чилича.

18 января 2019 года, пятница. 08:05 МСК
Australian Open (м). 3-й круг
Матч окончен
Григор Димитров
Григор Димитров
21
Болгария
7
7:6
5
6:4
6:4
 
 
Томас Фаббьяно
Томас Фаббьяно
102
Италия
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