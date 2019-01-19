Виландер: Джокович является фаворитом Australian Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер считает, что серб Новак Джокович имеет самые высокие шансы на победу на Открытом чемпионате Австралии.

'Новак является фаворитом, потому что он выиграл Уимблдон и US Open. Потом он проиграл два финала, он выглядел уставшим в Париже и Лондоне именно в финале, не знаю почему… Но всё в порядке, в Париже у него был длинный полуфинал с Федерером. Да и ненормально это — выигрывать каждый турнир. Новак становится старше, поэтому его внимание сосредоточено на турнирах «Большого шлема».

Я думаю, что его уверенность в себе не проблема, очевидно, он готов физически. Я могу себе представить, что он проигрывает кому-то, но он определённо главный фаворит.

Некоторое количество гнева – это хорошо для спортсмена, но только если он знает, куда его направить. Посмотрите на Новака, ему удалось остаться скромным по жизни, но на корте он ринге и всем выражает: «Я ненавижу проигрывать». Мужчины выросли в военной культуре и стали воинами. И в каждом есть что-то жёсткое, что заставляет жаждать успеха», — приводит слова Виландера Tennis World USA.