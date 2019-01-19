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Раонич: доволен тем, как справился с тяжёлой сеткой в начале турнира

Раонич: доволен тем, как справился с тяжёлой сеткой в начале турнира
Теннис / Australian Open 2019

Канадец Милош Раонич прокомментировал выступления на Открытом чемпионате Австралии. Теннисист вышел в четвёртый раунд соревнований, где встретится с четвёртой ракеткой мира из Германии Александром Зверевым.

«В моём продвижении по турнирной сетке есть что-то позитивное. У меня были стрессовые моменты в некоторых матчах, с которыми я справлялся достаточно хорошо. Полагаю, это даёт мне некоторую уверенность и лёгкость в дальнейшем.

У меня была далеко не самая простая сетка в первых раундах, но я доволен тем, как справился. У меня не было возможности сыграть много матчей в течение длительного времени, поэтому я здорово справляюсь с испытанием в Мельбурне», — цитирует Раонича официальный сайт ATP.

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