Раонич: доволен тем, как справился с тяжёлой сеткой в начале турнира

Канадец Милош Раонич прокомментировал выступления на Открытом чемпионате Австралии. Теннисист вышел в четвёртый раунд соревнований, где встретится с четвёртой ракеткой мира из Германии Александром Зверевым.



«В моём продвижении по турнирной сетке есть что-то позитивное. У меня были стрессовые моменты в некоторых матчах, с которыми я справлялся достаточно хорошо. Полагаю, это даёт мне некоторую уверенность и лёгкость в дальнейшем.



У меня была далеко не самая простая сетка в первых раундах, но я доволен тем, как справился. У меня не было возможности сыграть много матчей в течение длительного времени, поэтому я здорово справляюсь с испытанием в Мельбурне», — цитирует Раонича официальный сайт ATP.