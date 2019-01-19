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Федерера не пустили в раздевалку на Australian Open

Федерера не пустили в раздевалку на Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Третья ракетка мира 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер, чья внешность известна далеко за пределами теннисного мира, во время турнира «Большого шлема» Australian Open, действующим победителем которого он является, вынужден был терпеливо ждать перед входом в раздевалку. Дело в том, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» забыл аккредитацию и охранник отказал ему во входе, пока документ не был принесён. Федерер не спорил, ведь охранник просто ответственно выполнял работу, не делая исключений даже для великих и знаменитых.

Видео доступно в «твиттере» Eurosport UK‏.

На Australian Open 2019 Федерер уверенно вышел в четвёртый круг, не отдав соперникам ни одного сета. За выход в четвертьфинал швейцарец сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

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