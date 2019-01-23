С. Уильямс: в концовке матча Плишкова играла в свой лучший теннис

Американка Серена Уильямс прокомментировала своё поражение в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Экс первая ракетка мира вела у чешки Каролины Плишковой со счётом 5:1 в решающем сете, однако довести дело до победы не смогла.



«Моя лодыжка в порядке. Честно говоря, я ненавижу вызывать врача. И в тот момент я не чувствовала, что мне это нужно или что это будет иметь большое значение. Так что я просто продолжала играть.

Каролина начала играть блестяще начиная со счёта 5:1, 40:30. Я никогда не видела ничего подобного. Не могу сказать, что я сделала что-то неправильно в этом матче. Я оставалась агрессивной. Просто она играла в свой лучший теннис в концовке матча», — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.