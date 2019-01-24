Барти: я играю на соревнованиях, чтобы выигрывать их

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала свой успешный старт сезона. На Открытом чемпионате Австралии она дошла до четвертьфинала, где уступила чешке Петре Квитовой.



«Мы поставили перед собой цель зайти как можно дальше на турнире и смогли использовать свои возможности. Особенно здорово, что это случилось на первом турнире «Большого шлема» в году, который действительно важен для меня.



Но в целом я хочу продолжать развиваться, чтобы стать полноправным и полноценным игроком топ-уровня. Хочу как можно дальше проходить на каждом из турниров, в которых участвую.



В течение года проводится множество турниров, и я хочу выиграть каждый из тех, на которые заявляюсь. Я играю на соревнованиях, чтобы выигрывать их», — цитирует Барти официальный сайт Australian Open.