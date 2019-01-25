Надаль: я продолжаю побеждать, потому что адаптирую свою игру к новым условиям

Испанец Рафаэль Надаль рассказал о своей адаптации к современным условиям в теннисе.



«Нельзя говорить об оставшейся части моей карьеры, смотря на мою игру сегодня. Сейчас я играю хорошо, я много чего делаю хорошо. Результаты говорят о том, что на протяжении всей карьеры я многое сделал очень хорошо.



Нельзя сказать, что сейчас я играю лучше, чем когда бы то ни было. Я всегда был агрессивен, в этом нет ничего нового. Проблема в том, что я имел большой успех на грунте, и люди, вероятно, думают, что я не могу играть в атакующий теннис.



Конечно, я не пытаюсь пробить навылет каждым мячом, я не играю за счёт мощной подачи. Сегодня я просто пытаюсь адаптировать свою игру к новому времени, к новым условиям и к своему возрасту, вот и всё. Это то, что я делал на протяжении всей своей карьеры. Это единственная причина, почему в данный момент я всё ещё здесь и соревнуюсь на высоком уровне», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.

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