Надаль: было сложно представить, что я выйду в финал AO после отказа в Брисбене

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях он разгромил представителя Греции Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:4, 6:0.



«Надеюсь, я могу играть ещё лучше, чем сегодня. Как? Не знаю, но сегодняшний матч был очень хорош. Думаю, я играл очень хорошо в каждом из матчей на турнире. После нескольких месяцев без игры этот корт, эта публика дали мне импульс.



Пятый финал на Australian Open? Хорошее чувство, честно говоря. Начать сезон таким образом очень важно. Несколько недель назад я был в Брисбене, говорил с директором турнира и принял сложное решение не играть. Тогда было сложно представить, что я выйду в финал в Мельбурне. Но я хорошо подготовился, хорошо поработал и с самого начала турнира чувствую себя хорошо. Спасибо всем, кто меня поддерживает», — заявил Надаль в послематчевом интервью.



За главный трофей соревнований Надаль поборется с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Люка Пуи (Франция).

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