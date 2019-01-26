Кольшрайбер составил своего идеального теннисиста

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер составил идеального игрока из лучших компонентов ныне играющих теннисистов.



«Очевидно, что в этом списке могло бы быть много Федерера, но от Роджера я бы взял только «прикосновение». Он шикарно чувствует мяч и пробивает по нему.



Также взял бы бэкхенд Рафаэля Надаля, форхенд Новака Джоковича. Если говорить об одноручном ударе, оставил бы свой. Подача Федерера, боевой дух Надаля, игровой стиль Энди Маррея», — цитирует Кольшрайбера Tennis World USA.



35-летний немец располагается на 32-й строчке в мировом рейтинге ATP. Лучшим результатом немца в рейтинге была 16-я строчка, которую он занимал в июле 2012 года.



На завершающемся Открытом чемпионате Австралии Филипп дошёл до второго раунда, где уступил португальцу Жоау Соузе.