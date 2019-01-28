Родина взяла всего два гейма в матче с Бегу на турнире в Хуахине

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла пробиться во второй круг турнира в Хуахине. На старте соревнований она в двух партиях проиграла представительнице Румынии Ирине Бегу со счётом 2:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 56 минут.

Евгения ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и не реализовала ни одного из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. 28-летняя уроженка Бухареста поспорит либо с китаянкой Чжэн Сайсай, посеянной под четвёртым номером, либо с Мэнди Минеллой из Люксембурга.

За карьеру Ирина выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде.

Соревнования в Хуахине завершатся 3 февраля.