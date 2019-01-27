Родина и Блинкова узнали соперниц по первому кругу турнира в Хуахине

Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом $ 250 тыс. В соревнованиях примут участие две россиянки — Анна Блинкова и Евгения Родина. В первом раунде Блинкова сыграет с китаянкой Ван Яфань, а Родиной будет противостоять представительница Румынии Ирина Бегу.

Лидером посева стала испанка Гарбинье Мугуруса. Её первой соперницей на турнире станет немка Сабина Лисицки, получившая от организаторов «уайлд-кард». Под вторым номером была посеяна француженка Каролин Гарсия, под третьим — Се Шувэй из Китайского Тайбэя, под четвёртым — китаянка Чжэн Сайсай.

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля. В последний раз он проводился в 2015 году. Действующей чемпионкой является Даниэла Гантухова из Словакии.