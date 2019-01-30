Блинкова и Ван Яфань победили лидеров посева на старте турнира в Хуахине

Российская теннисистка Анна Блинкова и представительница Китая Ван Яфань вышли в четвертьфинал турнира в Хуахине (Таиланд). На старте соревнований они в двух партиях обыграли японок Мию Като и Макото Ниномию, посеянных под первым номером, со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Блинкова и Ван Яфань ни разу не подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету лидеров посева ни одного эйса и брейка, а также 3 двойные ошибки.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. россиянка и китаянка поспорят с Оксаной Калашниковой из Грузии и Данкой Ковинич из Черногории.

Ранее Блинкова выбыла из борьбы в одиночном разряде, проиграв Ван Яфань в первом круге со счётом 7:5, 2:6, 1:6.