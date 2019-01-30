Соболенко и Павлюченкова приняли участие в кулинарном мастер-классе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и россиянка Анастасия Павлюченкова поучаствовали в кулинарном мастер-классе во время соревнований St. Petersburg Ladies Trophy.



«Опробовали себя сегодня в роли повара с Настей Павлюченковой. Кто желает испробовать наши пельмешки и вареники?» — так подписала Соболенко фотографии с мастер-класса в своём «инстаграме».

Обе теннисистки сыграют во втором раунде турнира. Соболенко, посеяная под четвёртым номером, сыграет против бельгийки Элисон Ван Эйтванк, а Павлюченкова встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся в воскресенье, 3 февраля. Действующей чемпионкой турнира является вторая ракетка мира из Чехии Петра Квитова.

Соболенко: Турсунов знает, как достучаться до меня Соболенко ворвалась в элиту женского тура, и в этом ей помог Дмитрий Турсунов. В Петербург Арина приехала в ранге теннисистки топ-10.