Соболенко и Павлюченкова приняли участие в кулинарном мастер-классе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и россиянка Анастасия Павлюченкова поучаствовали в кулинарном мастер-классе во время соревнований St. Petersburg Ladies Trophy.
«Опробовали себя сегодня в роли повара с Настей Павлюченковой. Кто желает испробовать наши пельмешки и вареники?» — так подписала Соболенко фотографии с мастер-класса в своём «инстаграме».
Обе теннисистки сыграют во втором раунде турнира. Соболенко, посеяная под четвёртым номером, сыграет против бельгийки Элисон Ван Эйтванк, а Павлюченкова встретится с Еленой Остапенко из Латвии.
Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся в воскресенье, 3 февраля. Действующей чемпионкой турнира является вторая ракетка мира из Чехии Петра Квитова.
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