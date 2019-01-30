16 эйсов помогли Александровой выйти во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка Екатерина Александрова добыла победу над британкой Кэйти Бултэр на старте соревнований в Санкт-Петербурге — 7:5, 4:6, 6:1.



На счету Александровой 16 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Бултэр, заменившая в основной сетке словачку Доминику Цибулкову, отметилась 6 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 3 брейками.



За выход в четвертьфинал соревнований Александрова поборется с Терезой Мартинцовой из Чехии, которая ранее оказалась сильнее Юлии Путинцевой из Казахстана.



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила Младенович со счётом 6:1, 6:2.