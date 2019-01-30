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16 эйсов помогли Александровой выйти во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy

16 эйсов помогли Александровой выйти во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова добыла победу над британкой Кэйти Бултэр на старте соревнований в Санкт-Петербурге — 7:5, 4:6, 6:1.

На счету Александровой 16 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Бултэр, заменившая в основной сетке словачку Доминику Цибулкову, отметилась 6 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 3 брейками.

За выход в четвертьфинал соревнований Александрова поборется с Терезой Мартинцовой из Чехии, которая ранее оказалась сильнее Юлии Путинцевой из Казахстана.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила Младенович со счётом 6:1, 6:2.

30 января 2019 года, среда. 13:10 МСК
Санкт-Петербург. 1-й круг
Матч окончен
Кэйти Бултер
Кэйти Бултер
88
Великобритания
5:7
6:4
1:6
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова
78
Россия
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