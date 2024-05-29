На «Ролан Гаррос» второй день подряд отменили и перенесли матчи из-за дождей

Организаторы Открытого чемпионата Франции — 2024 второй день подряд отменили матчи парного разряда и перенесли начало встреч в одиночных разрядах. Причиной тому послужила дождливая погода, которая установилась в Париже. Сообщается, что игры могут возобновиться или начаться после 16:00 мск.

Сегодня, 29 мая, было сыграно пока только два матча. Ещё две игры идут в настоящий момент. Это встречи Карлоса Алькараса (Испания) и Йеспера де Йонга (Нидерланды), а также Онс Жабер (Тунис) и Марии-Камилы Осорио-Серрано (Колумбия).

Ранее греческий теннисист, девятая ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024. В четырёх сетах он обыграл немецкого спортсмена, 83-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера. Счёт — 6:3, 6:2, (2)6:7, 6:4.