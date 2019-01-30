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Мугуруса обыграла Бартель и встретится с Ястремской на турнире в Хуахине

Мугуруса обыграла Бартель и встретится с Ястремской на турнире в Хуахине
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Хуахине (Таиланд) под первым номером, вышла в четвертьфинал. Во втором круге она в двух партиях обыграла представительницу Германии Мону Бартель со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Гарбинье 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 10 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Хуахине Мугуруса поспорит с украинкой Даяной Ястремской, получившей восьмой номер посева. Во втором круге 18-летняя украинка победила китаянку Пэн Шуай (WC) со счётом 6:1, 6:4.

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 3 февраля.

30 января 2019 года, среда. 14:30 МСК
Хуахин. 2-й круг
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугуруса
15
Испания
 
 
 
Мона Бартель
Мона Бартель
84
Германия
Ястремская победила Пэн Шуай и может сыграть с Мугурусой на турнире в Хуахине
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