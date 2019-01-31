Мугуруса: знала, что если продолжу играть в свой теннис, то шанс у меня появится

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Хуахине (Таиланд) под первым номером, поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал. Во втором круге она в двух партиях обыграла представительницу Германии Мону Бартель со счётом 6:3, 7:5. Во втором сете испанка уступала со счётом 0:4.

«Я ожидала, что Мона будет выполнять прекрасные удары и здорово подавать, поэтому не расстроилась. Я просто продолжала играть в свой теннис. Я знала, что если сделаю это, то шанс у меня появится. Так и получилось.

Все матчи здесь получаются непростыми, потому что в турнирной сетке много отличных игроков. Я просто хочу провести как можно больше игр", — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Мугуруса поспорит с украинкой Даяной Ястремской.