Панова и Арруабаррена-Весино — в полуфинале парного турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Александра Панова и представительница Испании Лара Арруабаррена-Весино вышли в полуфинал соревнований St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде. Во втором круге они обыграли румынский дуэт Андреа Миту (Румыния)/Иоана-Ралука Олару (Румыния) со счётом 7:5, 4:6, [12:10].



Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты. Арруабаррена-Весино и Панова выполнили 1 эйс, допустили 1 ошибку на подаче и реализовали 4 из 6 брейк-пойнтов. Их соперницы трижды подали навылет, допустили 9 двойных ошибок и сделали 4 брейка.



За выход в финал соревнований Арруабаррена-Весино и Панова поборются с победителем матча Екатерина Макарова (Россия)/Маргарита Гаспарян (Россия) и Ольга Данилович (Сербия)/Александра Крунич (Сербия).