Казахстан обыгрывает Португалию со счётом 2-0 в их противостоянии в Кубке Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Португалии. В первой встрече казах Александр Бублик в трёх партиях обыграл Жоау Соузу со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 25 минут.



Во второй игре Михаил Кукушкин разгромил Педро Соузу — 6:2, 6:0. Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты.



Кубок Дэвиса. Квалификация

Казахстан — Португалия — 2-0



Завтра, 2 февраля, состоятся матчи второго игрового дня, по итогам которого и определится участник финального этапа командных соревнований.



Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.