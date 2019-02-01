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Казахстан обыгрывает Португалию со счётом 2-0 в их противостоянии в Кубке Дэвиса

Казахстан обыгрывает Португалию со счётом 2-0 в их противостоянии в Кубке Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Португалии. В первой встрече казах Александр Бублик в трёх партиях обыграл Жоау Соузу со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 25 минут.

Во второй игре Михаил Кукушкин разгромил Педро Соузу — 6:2, 6:0. Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Казахстан — Португалия — 2-0

Завтра, 2 февраля, состоятся матчи второго игрового дня, по итогам которого и определится участник финального этапа командных соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

01 февраля 2019 года, пятница. 11:10 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
2 : 1
Жоау Соуза
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
1 2 3
           
6 1 6 6
7 7 4 4
           
01 февраля 2019 года, пятница. 14:05 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Михаил Кукушкин
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
2 : 0
Педру Соуза
Португалия
Педру Соуза
П. Соуза
1 2 3
           
6 6  
2 0  
           
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