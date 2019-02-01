Турнир WTA в Нью-Хэйвене переедет в Китай

Турнир WTA в Нью-Хэйвене (США) продан китайской спортивной компании и в дальнейшем станет проходить в городе Чжэнчжоу. Он будет организован сразу после US Open в рамках азиатской серии соревнований. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Дэниэл Каплан.

Таким образом, число соревнований в Китае вырастет до десяти. В 2019 году Чжэнчжоу примет турнир с 9 по 15 сентября.

В прошлом сезоне победу в Нью-Хэйвене одержала белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финале выиграла у испанки Карлы Суарес-Наварро со счётом 6:1, 6:1. Призовой фонд турнира составил $ 799 тыс.