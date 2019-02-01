Поражение Касаткиной и Павлюченковой — в обзоре 1/4 финала турнира в Петербурге

Чешская теннисистка Петра Квитова не сумела защитить чемпионское звание на соревнованиях в Санкт-Петербурге. В двух партиях четвертьфинального матча она уступила хорватке Донне Векич — 4:6, 1:6.

В полуфинал также вышла представительница Беларуси Арина Соболенко, которая выиграла у россиянки Екатерины Александровой со счётом 6:3, 6:4.

Четвертьфинальный барьер преодолела и голландка Кики Бертенс, победившая россиянку Анастасию Павлюченкову — 6:2, 3:6, 6:0.

Ещё одной полуфиналисткой соревнований стала россиянка Вера Звонарёва. 34-летняя теннисистка со счётом 6:3, 7:6 (7:3) обыграла соотечественницу Дарью Касаткину.

В 1/2 финала Соболенко сыграет с Бертенс, а соперницей Звонарёвой станет Векич.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy завершится 3 февраля.

Видеообзор доступен на "Чемпионате".