Австрия и Чили обменялись победами в квалификации Кубка Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Австрии и Чили. В первой встрече чилиец Николас Джарри нанёс поражение Юрию Родионову со счётом 7:5, 7:5. Во второй игре австриец Деннис Новак одолел Кристьяна Гарина, — 6:4, 6:4.



Кубок Дэвиса. Квалификация

Австрия — Чили — 1-1



Завтра, 2 февраля, состоятся матчи второго игрового дня, по итогам которого и определится участник финального этапа командных соревнований.



Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.