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Австрия и Чили обменялись победами в квалификации Кубка Дэвиса

Австрия и Чили обменялись победами в квалификации Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Австрии и Чили. В первой встрече чилиец Николас Джарри нанёс поражение Юрию Родионову со счётом 7:5, 7:5. Во второй игре австриец Деннис Новак одолел Кристьяна Гарина, — 6:4, 6:4.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Австрия — Чили — 1-1

Завтра, 2 февраля, состоятся матчи второго игрового дня, по итогам которого и определится участник финального этапа командных соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

01 февраля 2019 года, пятница. 19:10 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Деннис Новак
Австрия
Деннис Новак
Д. Новак
2 : 0
Кристьян Гарин
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
01 февраля 2019 года, пятница. 17:05 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Юрий Родионов
Австрия
Юрий Родионов
Ю. Родионов
0 : 2
Николас Джарри
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
1 2 3
           
5 5  
7 7  
           
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