Бельгия и Бразилия играют вничью — 1-1 в матче Кубка Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Бельгии и Бразилии. В первой встрече бразилец Тьяго Монтейро в двух партиях победил Артура де Грефа со счётом 6:3, 6:2. Во втором противостоянии бельгиец Киммер Коппеянс переиграл Рожериу Дутра да Силву, — 6:4, 6:4.



Кубок Дэвиса. Квалификация

Бельгия — Бразилия — 1-1.

2 февраля состоятся матчи второго игрового дня. По итогам определится участник финального этапа командных соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды-полуфиналисты Кубка Дэвиса – 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны-обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.