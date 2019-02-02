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Бельгия и Бразилия играют вничью — 1-1 в матче Кубка Дэвиса

Бельгия и Бразилия играют вничью — 1-1 в матче Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Бельгии и Бразилии. В первой встрече бразилец Тьяго Монтейро в двух партиях победил Артура де Грефа со счётом 6:3, 6:2. Во втором противостоянии бельгиец Киммер Коппеянс переиграл Рожериу Дутра да Силву, — 6:4, 6:4.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Бельгия — Бразилия — 1-1.

2 февраля состоятся матчи второго игрового дня. По итогам определится участник финального этапа командных соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды-полуфиналисты Кубка Дэвиса – 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны-обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

01 февраля 2019 года, пятница. 22:50 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Рожериу Дутра да Силва
Бразилия
Рожериу Дутра да Силва
Р. Дутра да Силва
0 : 2
Киммер Коппеянс
Бельгия
Киммер Коппеянс
К. Коппеянс
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
01 февраля 2019 года, пятница. 21:10 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Тьяго Монтейро
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
2 : 0
Артур де Греф
Бельгия
Артур де Греф
А. де Греф
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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