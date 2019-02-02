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Бертенс выиграла у Соболенко и сыграет в финале турнира в Санкт-Петербурге

Бертенс выиграла у Соболенко и сыграет в финале турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA

Голландская теннисистка Кики Бертенс стала финалисткой турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В 1/2 финала 27-летняя уроженка Ватерингена, посеянная под вторым номером, в двух сетах переиграла представительницу Беларуси Арину Соболенко (4), — 7:6 (7:5), 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Восьмая ракетка мира выполнила 9 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Её визави 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Бертенс в Санкт-Петербурге.

За выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy Бертенс поспорит либо с хорваткой Донной Векич (8), либо с россиянкой Верой Звонарёвой (WC).

В 2018 году чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге стала чешка Петра Квитова.

02 февраля 2019 года, суббота. 14:10 МСК
Санкт-Петербург. 1/2 финала
Матч окончен
Арина Соболенко
10
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
0 : 2
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 2 3
           
6 5 2  
7 7 6  
           
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