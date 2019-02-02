Векич: пришлось потрудиться, чтобы обыграть Звонарёву

Хорватская теннисистка Донна Векич, посеянная под восьмым номером на турнире St. Petersburg Ladies Trophy, прокомментировала победу в полуфинальном матче с россиянкой Верой Звонарёвой.

«Счастлива, что вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге, ведь раньше я играла здесь на соревнованиях категорий ITF и WTA. Матч был непростым, несмотря на счёт. Звонарёва — очень тяжёлый соперник, она возвращала много мячей. Пришлось потрудиться, чтобы обыграть её», — передаёт слова Векич корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Векич победила Звонарёву со счётом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 10 минут. В финале хорватка поспорит со второй сеяной, голландской теннисисткой Кики Бертенс.



В 2018 году чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге стала чешка Петра Квитова.

Звонарёва не сумела выйти в финал St. Petersburg Ladies Trophy, уступив Векич