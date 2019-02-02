Гаспарян и Макарова вышли в финал St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова вышли в финал турнира St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде. В полуфинальном матче Гаспарян и Макарова в двух сетах разгромили испанку Лару Арруабаррену и россиянку Александру Панову со счётом 6:0, 6:2. Матч продолжался 53 минуты. Гаспарян и Макарова трижды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи. На счету пары Арруабаррена/Панова два эйса, одна ошибка на подаче и один реализованных брейк.

За титул турнира St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде Гаспарян и Макарова сыграют с россиянкой Анной Калинской и словачкой Викторией Кужмовой. Таким образом, чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде станет как минимум одна россиянка.