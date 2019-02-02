Поражения Звонарёвой и триумф Бертенс. Лучшие фото полуфиналов

2 февраля в Санкт-Петербурге на кортах стадиона «Сибур-Арена» состоялись матчи полуфинала St. Petersburg Ladies Trophy.



Российская теннисистка Вера Звонарёва, получившая «уайлд-кард» от организаторов, не сумела выйти в финал, в двух сетах уступив восьмой сеяной, хорватке Донне Векич, со счётом 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 10 минут. Звонарёва ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и не сумела реализовать единственный созданный брейк-пойнт. На счету Векич два эйса, две ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.



За выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy Векич поспорит со второй сеяной, голландской теннисисткой Кики Бертенс. В 1/2 финала 27-летняя уроженка Ватерингена за 1 час 41 минуту в двух сетах переиграла представительницу Беларуси Арину Соболенко (4) — 7:6 (7:5), 6:2. Восьмая ракетка мира выполнила 9 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Её визави 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 2 брейка.



Лучшие кадры с турнира St. Petersburg Ladies Trophy — в фоторепортаже специального фотокорреспондента “Чемпионата”.