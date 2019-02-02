Бельгия вышла в основной турнир Кубка Дэвиса, обыграв Бразилию

В рамках второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Бразилии и Бельгии было сыграно два матча, которые остались за бельгийскими теннисистами. В парном поединке Сандер Жилле и Йоран Флиген в двух сетах обыграли Марсело Мело и Бруно Суареса со счётом 6:4, 7:6. Победную точку поставил Киммер Коппеянс, взявший верх над Тьяго Монтейро – 6:3, 6:4.

Сборная Бельгии одержала победу над командой Бразилии со счётом 3-1 и вышла в основной этап соревнований.

Финальный этап розыгрыша Кубка Дэвиса состоится 18–24 ноября в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации. Жеребьёвка назначена на 14 февраля.