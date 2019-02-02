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Бельгия вышла в основной турнир Кубка Дэвиса, обыграв Бразилию

Бельгия вышла в основной турнир Кубка Дэвиса, обыграв Бразилию
Теннис / Кубок Дэвиса

В рамках второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Бразилии и Бельгии было сыграно два матча, которые остались за бельгийскими теннисистами. В парном поединке Сандер Жилле и Йоран Флиген в двух сетах обыграли Марсело Мело и Бруно Суареса со счётом 6:4, 7:6. Победную точку поставил Киммер Коппеянс, взявший верх над Тьяго Монтейро – 6:3, 6:4.

Сборная Бельгии одержала победу над командой Бразилии со счётом 3-1 и вышла в основной этап соревнований.

Финальный этап розыгрыша Кубка Дэвиса состоится 18–24 ноября в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации. Жеребьёвка назначена на 14 февраля.

02 февраля 2019 года, суббота. 19:00 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Марсело Мело
Бразилия
Марсело Мело
Бруно Суарес
Бразилия
Бруно Суарес
М. Мело Б. Суарес
0 : 2
Сандер Жилле
Бельгия
Сандер Жилле
Йоран Флиген
Бельгия
Йоран Флиген
С. Жилле Й. Флиген
1 2 3
           
4 6 4  
6 7 7  
           
02 февраля 2019 года, суббота. 21:00 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Тьяго Монтейро
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
0 : 2
Киммер Коппеянс
Бельгия
Киммер Коппеянс
К. Коппеянс
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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