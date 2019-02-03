Векич: надеюсь приехать в следующем году в Санкт-Петербург и победить

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала поражение от голландки Кики Бертенс в финале турнира St. Petersburg Ladies Trophy в одиночном разряде со счётом 6:7 (2:7), 4:6.

«Прежде всего поздравляю Кики и её команду – ты слишком хороша сегодня была на корте, и я с нетерпением жду возможности сыграть с тобой пару в Индиан-Уэллсе. Спасибо большое моей команде и моим друзьям, которые поддерживали меня всю неделю. Извини, Торбен (Бельц, тренер теннисистки.- Прим. ред.), сегодня я уступила, но мои финалы становятся всё крупнее и крупнее с каждым разом. Большое спасибо всем болельщикам за потрясающую поддержку на протяжении всей недели. Вы создаёте потрясающую атмосферу. Надеюсь приехать в следующем году и победить», — передаёт слова Векич корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.