Бертенс стала победительницей St. Petersburg Ladies Trophy 2019, обыграв Векич

Голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей турнира St. Petersburg Ladies Trophy в одиночном разряде. В финальном матче вторая ракетка соревнований Бертенс в двух сетах обыграла восьмую сеяную, Донну Векич из Хорватии, со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Матч продолжался 1 час 44 минуты. Бертенс 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Векич 2 эйса, 8 ошибок на подаче и 3 брейка из 4.
Бертенс во второй раз обыграла Векич в пяти проведённых между теннисистками матчах. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 3-2 в пользу Векич.
27-летняя Бертенс, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, выиграла восьмой титул в карьере и первый в сезоне-2019.
03 февраля 2019 года, воскресенье. 16:30 МСК
Санкт-Петербург. Финал
Матч окончен
30
Донна Векич
Д. Векич
0 : 2
8
Кики Бертенс
К. Бертенс
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|6
Концентрация на главном. Векич и Бертенс – в финале турнира в Петербурге
Донна Векич и Кики Бертенс вышли в финал St. Petersburg Ladies Trophy-2019. У турнира будет новая чемпионка.