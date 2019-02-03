Бертенс стала победительницей St. Petersburg Ladies Trophy 2019, обыграв Векич

Голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей турнира St. Petersburg Ladies Trophy в одиночном разряде. В финальном матче вторая ракетка соревнований Бертенс в двух сетах обыграла восьмую сеяную, Донну Векич из Хорватии, со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Матч продолжался 1 час 44 минуты. Бертенс 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Векич 2 эйса, 8 ошибок на подаче и 3 брейка из 4.

Бертенс во второй раз обыграла Векич в пяти проведённых между теннисистками матчах. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 3-2 в пользу Векич.

27-летняя Бертенс, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, выиграла восьмой титул в карьере и первый в сезоне-2019.