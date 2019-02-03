Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бетис» — «Атлетико». 03 февраля. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Бертенс стала победительницей St. Petersburg Ladies Trophy 2019, обыграв Векич

Бертенс стала победительницей St. Petersburg Ladies Trophy 2019, обыграв Векич
Теннис / WTA

Голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей турнира St. Petersburg Ladies Trophy в одиночном разряде. В финальном матче вторая ракетка соревнований Бертенс в двух сетах обыграла восьмую сеяную, Донну Векич из Хорватии, со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Матч продолжался 1 час 44 минуты. Бертенс 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Векич 2 эйса, 8 ошибок на подаче и 3 брейка из 4.

Бертенс во второй раз обыграла Векич в пяти проведённых между теннисистками матчах. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 3-2 в пользу Векич.

27-летняя Бертенс, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, выиграла восьмой титул в карьере и первый в сезоне-2019.

03 февраля 2019 года, воскресенье. 16:30 МСК
Санкт-Петербург. Финал
Матч окончен
Донна Векич
30
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
0 : 2
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 2 3
           
6 4  
7 6  
           
Концентрация на главном. Векич и Бертенс – в финале турнира в Петербурге
Донна Векич и Кики Бертенс вышли в финал St. Petersburg Ladies Trophy-2019. У турнира будет новая чемпионка.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент