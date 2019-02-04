Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Надаль отказался подтвердить слухи о своей скорой свадьбе

Надаль отказался подтвердить слухи о своей скорой свадьбе
Теннис / ATP

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль недоволен тем, что СМИ распространили информацию о его скорой свадьбе. Как сообщалось ранее, осенью 2019 года он планирует жениться на своей девушке Хиске Перелло.

«Вы хотите спросить меня о свадьбе, верно? Я понимаю, что вы просто выполняете свою работу, но я ничего не скажу. Эта ситуация очень беспокоит меня. Я никогда не сообщал о своей свадьбе и не собираюсь делать это сейчас», — цитирует Надаля Diario Mallorca.

О готовящейся свадьбе одного из самых популярных спортсменов Испании сообщило издание Hola. Кроме того, в испанском журнале заявили о тайной церемонии венчании, которая состоялась в прошлом году в Риме.

Рафаэль Надаль и его подруга Хиска Мария Перелло состоят в отношениях 14 лет.

Рафаэль Надаль женится на Хиске Перелло после 14 лет их отношений
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент