Надаль отказался подтвердить слухи о своей скорой свадьбе

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль недоволен тем, что СМИ распространили информацию о его скорой свадьбе. Как сообщалось ранее, осенью 2019 года он планирует жениться на своей девушке Хиске Перелло.



«Вы хотите спросить меня о свадьбе, верно? Я понимаю, что вы просто выполняете свою работу, но я ничего не скажу. Эта ситуация очень беспокоит меня. Я никогда не сообщал о своей свадьбе и не собираюсь делать это сейчас», — цитирует Надаля Diario Mallorca.

О готовящейся свадьбе одного из самых популярных спортсменов Испании сообщило издание Hola. Кроме того, в испанском журнале заявили о тайной церемонии венчании, которая состоялась в прошлом году в Риме.

Рафаэль Надаль и его подруга Хиска Мария Перелло состоят в отношениях 14 лет.