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«Райо Вальекано» — «Леганес». 04 февраля. Прямая трансляция
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Цонга добился волевой победы над Умбером в первом круге турнира в Монпелье

Цонга добился волевой победы над Умбером в первом круге турнира в Монпелье
Теннис / ATP

Француз Жо-Вильфрид Цонга на старте соревнований в Монпелье (Франция) с призовым фондом более € 580 тыс. со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 выиграл у соотечественника, Уго Умбера. Оба теннисиста получили от организаторов «уайлд-кард».

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. 33-летний уроженец Ле-Мана выполнил 21 эйс, 8 раз ошибся на подаче и сделал 1 брейк. Его визави совершил 17 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге соперником Цонги станет француз Жиль Симон, посеянный под четвёртым номером.

Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи, который в прошлогоднем финале со счётом 7:6 (7:2), 6:4 переиграл соотечественника, Ришара Гаске.

04 февраля 2019 года, понедельник. 21:10 МСК
Монпелье. 1-й круг
Матч окончен
Уго Умбер
86
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
1 : 2
Жо-Вильфрид Цонга
210
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
1 2 3
           
6 6 5 4
3 7 7 6
           
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