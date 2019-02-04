27 эйсов не помогли Карловичу обыграть Гранольерса на старте турнира в Монпелье

В первом круге турнира в Монпелье (Франция) с призовым фондом более € 580 тыс. хорват Иво Карлович в трёх сетах проиграл представителю Испании Марселю Гранольерсу со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.

39-летний уроженец Загреба 27 раз подал навылет и допустил 5 двойных ошибок. Его соперник выполнил 11 эйсов и трижды ошибся на подаче. Кроме того, оба теннисиста не реализовали ни одного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Гранольерс поспорит с канадцем Денисом Шаповаловым, посеянным под третьим номером.

Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи, который в прошлогоднем финале победил соотечественника, Ришара Гаске, — 7:6 (7:2), 6:4.