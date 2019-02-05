Пэр: почти в каждом матче меня можно заподозрить в «договорняках»

Французский теннисист Бенуа Пэр раскритиковал теннисистов, участвующих в договорных матчах.



«Участие в договорных матчах непростительно! Оправдать подобные вещи невозможно. Для меня такие вещи сопоставимы с допингом.



Это смешно. Я слышал, что теннисистов вынуждает нехватка денег и всё такое… Ну, так и что? Тренируйся, улучшай свою игру — ты будешь повышать рейтинг, и зарабатывать больше денег.



Меня можно заподозрить в таких вещах почти в каждом матче. Есть очки, которые я не играю вообще, матчи, которые я не хочу играть. Но нет, ко мне никогда не подходили с предложениями «сдать» матч», — цитирует Пэра Tennis World USA.