Муратоглу: Димитров получит шанс выиграть ТБШ, когда уйдёт «Большая тройка»

Патрик Муратоглу верит в то, что его бывший подопечный Григор Димитров может выиграть турнир «Большого шлема».



«Победа на мэйджоре — это большое дело. Это может показаться простым, но в теннисе победа на турнире «Большого шлема» является самой тяжёлой задачей. С 2006 года только семь разных теннисистов выигрывали большие турниры, да и то — подавляющее большинство из них отошло к Новаку, Роджеру и Рафе.



Григору пришлось играть всю свою карьеру в то время, когда доминирование трёх чемпионов было неоспоримым — это уникальная ситуация в истории тенниса. На данный момент он не может выиграть мэйджор, но получит такую возможность, когда Джокович, Федерер и Надаль завершат карьеру», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.



Лучшим результатом 27-летнего Димитрова на турнирах «Большого шлема» стали выходы в полуфинал Уимблдона-2014 и Australian Open — 2017.