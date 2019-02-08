Медведев без проблем обыграл Клижана и вышел в полуфинал турнира в Софии

Российский теннисист Даниил Медведев (3) пробился в полуфинал соревнований категории ATP 250 в Софии (Болгария). В четвертьфинальном матче он в двух партиях уверенно обыграл представителя Словакии Мартина Клижана — 6:4, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. На счету победителя встречи 9 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 14. Двойных ошибок россиянин не допустил. Клижан отметился 3 подачами навылет, 5 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу соперника.



За выход в финал Медведев поспорит с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (2) и французом Гаэлем Монфисом (7).



Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее румынского теннисиста Мариуша Копила.