Албот обыграл Багдатиса и вышел в 1/2 финала турнира в Монпелье

Молдавский теннисист Раду Албот вышел в полуфинал соревнований в Монпелье (Франция), в двух партиях обыграв представителя Кипра Маркоса Багдатиса со счётом 6:2, 7:6 (7:2).



Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. На счету победителя встречи 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. Багдатис отметился 8 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 1 брейком.



За выход в финал Албот поспорит с победителем матча между французом Жо-Вильфридом Цонгой и его соотечественником Жереми Шарди (6).



Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее соотечественника — Ришара Гаске.