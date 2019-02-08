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Албот обыграл Багдатиса и вышел в 1/2 финала турнира в Монпелье

Албот обыграл Багдатиса и вышел в 1/2 финала турнира в Монпелье
Теннис / ATP

Молдавский теннисист Раду Албот вышел в полуфинал соревнований в Монпелье (Франция), в двух партиях обыграв представителя Кипра Маркоса Багдатиса со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. На счету победителя встречи 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. Багдатис отметился 8 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 1 брейком.

За выход в финал Албот поспорит с победителем матча между французом Жо-Вильфридом Цонгой и его соотечественником Жереми Шарди (6).

Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее соотечественника — Ришара Гаске.

08 февраля 2019 года, пятница. 21:10 МСК
Монпелье. 1/4 финала
Матч окончен
Маркос Багдатис
128
Кипр
Маркос Багдатис
М. Багдатис
0 : 2
Раду Албот
90
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
1 2 3
           
2 6 2  
6 7 7  
           
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