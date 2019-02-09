Ястремская — победительница в номинации «Прорыв января» по версии WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская по итогам голосования на официальном сайте WTA завоевала награду в номинации «Прорыв января».



В опросе 18-летняя девушка набрала более 46% голосов и опередила 17-летнюю американку Аманду Анисимову и её соотечественницу, полуфиналистку Australian Open — 2019 Даниэль Коллинз.



Ястремская стала победительницей турнира категории International в Хуахине, обыграв по ходу соревнований экс первую ракетку мира из Испании Гарбинье Мугурусу. В финале она отыгралась со счёта 2:5 в решающей партии у австралийки Айлы Томлянович. Данный трофей стал вторым в карьере Даяны.

Кроме того, украинка пробилась в третий круг Australian Open, где уступила американке Серене Уильямс. В первом круге Ястремская обыграла Саманту Стосур из Австралии, во втором — испанку Карлу Суарес-Наварро.

В обновлённом рейтинге WTA от 4 февраля украинка занимает 34-ю строчку и является самой юной представительницей в топ-50.