Швейцария ведёт в матче Кубка Федерации с Италией — 2-0

Швейцарские теннисистки Белинда Бенчич и Виктория Голубич одержали победы над соперницами из Италии в первый игровой день четвертьфинала II Мировой группы Кубка Федерации.

Бенчич в двух сетах обыграла Сару Эррани со счётом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Бенчич 5 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Эррани — 4 брейка и 2 ошибки на подаче.

Голубич за 2 часа 13 минут в трёх партиях нанесла поражение Камиле Джорджи — 6:2, 2:6, 6:4. Виктория ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Камилы — 1 эйс, 6 ошибок на подаче и 5 брейков.

Счёт в матче Швейцария — Италия после первого игрового дня — 2-0.