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Швейцария ведёт в матче Кубка Федерации с Италией — 2-0

Швейцария ведёт в матче Кубка Федерации с Италией — 2-0
Теннис / Кубок Федерации

Швейцарские теннисистки Белинда Бенчич и Виктория Голубич одержали победы над соперницами из Италии в первый игровой день четвертьфинала II Мировой группы Кубка Федерации.

Бенчич в двух сетах обыграла Сару Эррани со счётом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Бенчич 5 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Эррани — 4 брейка и 2 ошибки на подаче.

Голубич за 2 часа 13 минут в трёх партиях нанесла поражение Камиле Джорджи — 6:2, 2:6, 6:4. Виктория ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Камилы — 1 эйс, 6 ошибок на подаче и 5 брейков.

Счёт в матче Швейцария — Италия после первого игрового дня — 2-0.

09 февраля 2019 года, суббота. 15:10 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа II. Первый раунд
Матч окончен
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
2 : 0
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
1 2 3
           
6 7  
2 5  
           
09 февраля 2019 года, суббота. 17:00 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа II. Первый раунд
Матч окончен
Виктория Голубич
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
2 : 1
Камила Джорджи
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
1 2 3
           
6 2 6
4 6 4
           
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