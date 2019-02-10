Сборные США и Австралии обменялись победами в четвертьфинале Кубка Федерации

Сборные США и Австралии обменялись победами в первый игровой день четвертьфинала Мировой группы I Кубка Федерации.

Эшли Барти вывела вперёд Австралию, в двух сетах обыграв американку Софью Кенин со счётом 6:1, 7:6 (7:2). Матч продолжался 1 час 19 минут. Барти 10 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. Кенин подала один эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала один брейк.

Мэдисон Кис за 1 час 3 минуты сравняла счёт в противостоянии, в двух сетах взяв верх над Кимберли Биррелл со счётом 6:2, 6:2. Кис дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. Биррелл подала один эйс и трижды ошиблась на подаче.

Счёт в матче США — Австралия после первого игрового дня – 1-1.