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Сборные США и Австралии обменялись победами в четвертьфинале Кубка Федерации

Сборные США и Австралии обменялись победами в четвертьфинале Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Сборные США и Австралии обменялись победами в первый игровой день четвертьфинала Мировой группы I Кубка Федерации.

Эшли Барти вывела вперёд Австралию, в двух сетах обыграв американку Софью Кенин со счётом 6:1, 7:6 (7:2). Матч продолжался 1 час 19 минут. Барти 10 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. Кенин подала один эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала один брейк.

Мэдисон Кис за 1 час 3 минуты сравняла счёт в противостоянии, в двух сетах взяв верх над Кимберли Биррелл со счётом 6:2, 6:2. Кис дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. Биррелл подала один эйс и трижды ошиблась на подаче.

Счёт в матче США — Австралия после первого игрового дня – 1-1.

09 февраля 2019 года, суббота. 21:10 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/4 финала
Матч окончен
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
0 : 2
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 2 3
           
1 6 2  
6 7 7  
           
09 февраля 2019 года, суббота. 23:05 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/4 финала
Матч окончен
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
2 : 0
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
1 2 3
           
6 6  
2 2  
           
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