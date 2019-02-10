Пеннетта: зрителям больше интересны С. Уильямс и Шарапова, а не Осака

Итальянка Флавия Пеннетта выразила мнение, что в женском теннисе американка Серена Уильямс и представительница России Мария Шарапова по-прежнему более популярны, чем японка Наоми Осака, которая выиграла два последних турнира «Большого шлема».

«Женский теннис — это бизнес. Всех интересуют игроки, которые больше продаются, а не те, которые выигрывают прямо сейчас. В Азии Осака является идолом. Она даже носит парик, чтобы не привлекать внимание. Но на сегодняшний день, если решите купить билет, пойдёте не на матч Наоми, а на Серену Уильямс или Шарапову», — цитирует Пеннетту Eurosport.

Ранее Осака была признана лучшей теннисисткой января. Победа на Открытом чемпионате Австралии позволила 21-летней спортсменке впервые в карьере возглавить рейтинг WTA.