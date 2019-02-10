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Сборная Румынии не пустила Чехию в полуфинал Кубка Федерации

Сборная Румынии не пустила Чехию в полуфинал Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Сборная Румынии вышла в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации, обыграв команду Чехии со счётом 3-2.

Накануне первый игровой день завершился вничью. Каролина Плишкова вывела вперёд сборную Чехии, обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 6:4. Симона Халеп нанесла поражение Катержине Синяковой со счётом 6:4, 6:0 и сравняла счёт в противостоянии.

Второй день открывала встреча Плишковой и Халеп. Симона выиграла со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Но Синякова вновь сравняла счёт, взяв верх над Бузэрнеску – 6:4, 6:2.

Решающим стал парный матч, в котором Барбора Крейчикова и Синякова за 2 часа 53 минуты в трёх сетах уступили Ирине Бегу и Монике Никулеску со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 4:6.

За выход в финал Кубка Федерации команда Румынии сыграет со сборной Франции, а чешские теннисистки не смогут защитить титул обладательниц трофея.

10 февраля 2019 года, воскресенье. 15:10 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/4 финала
Матч окончен
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 : 2
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
4 7 4
6 5 6
           
10 февраля 2019 года, воскресенье. 18:20 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/4 финала
Матч окончен
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
2 : 0
Михаэла Бузэрнеску
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
10 февраля 2019 года, воскресенье. 20:35 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/4 финала
Матч окончен
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
1 : 2
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
Моника Никулеску
Румыния
Моника Никулеску
И. Бегу М. Никулеску
1 2 3
           
7 7 4 4
6 2 6 6
           
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