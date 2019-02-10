Сборная Румынии не пустила Чехию в полуфинал Кубка Федерации

Сборная Румынии вышла в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации, обыграв команду Чехии со счётом 3-2.

Накануне первый игровой день завершился вничью. Каролина Плишкова вывела вперёд сборную Чехии, обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 6:4. Симона Халеп нанесла поражение Катержине Синяковой со счётом 6:4, 6:0 и сравняла счёт в противостоянии.

Второй день открывала встреча Плишковой и Халеп. Симона выиграла со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Но Синякова вновь сравняла счёт, взяв верх над Бузэрнеску – 6:4, 6:2.

Решающим стал парный матч, в котором Барбора Крейчикова и Синякова за 2 часа 53 минуты в трёх сетах уступили Ирине Бегу и Монике Никулеску со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 4:6.

За выход в финал Кубка Федерации команда Румынии сыграет со сборной Франции, а чешские теннисистки не смогут защитить титул обладательниц трофея.