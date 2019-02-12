Серена Уильямс вернётся в топ-10 рейтинга WTA

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс впервые после декретного отпуска вернётся в топ-10 рейтинга WTA.

В понедельник, 18 февраля, Уильямс-младшая поднимется на 10-ю строчку рейтинга.

Серена Уильямс вернётся в число десяти сильнейших теннисисток мира благодаря отказу победительницы Открытого чемпионата Австралии 2018 года Каролины Возняцки от участия в турнире в Дохе (Катар). Из-за снятия с соревнований датчанка опустится минимум на 14-е место.

Отметим, что 37-летняя американка в последний раз стояла в десятке 3 июля 2017 года.

Напомним, после рождения дочери Серена приняла участие в восьми турнирах, при этом дважды играла в финалах турниров «Большого шлема» — на Уимблдонском турнире и Открытом чемпионате США.