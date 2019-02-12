Нисикори в трёх сетах обыграл Эрбера и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный под первым номером на турнире в Роттердаме (Нидерланды), вышел во второй круг соревнований. В стартовом матче седьмая ракетка мира в трёх сетах обыграл француза Пьера-Юга Эрбера со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут. На счету победителя ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Француз отметился 6 подачами навылет, допустил 6 двойных ошибок и оформил 1 брейк.

За выход в четвертьфинал турнира 29-летний японец встретится с латвийский теннисистом Эрнестом Гулбисом (LL).

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.