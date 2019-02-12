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Нисикори в трёх сетах обыграл Эрбера и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Нисикори в трёх сетах обыграл Эрбера и вышел во второй круг турнира в Роттердаме
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный под первым номером на турнире в Роттердаме (Нидерланды), вышел во второй круг соревнований. В стартовом матче седьмая ракетка мира в трёх сетах обыграл француза Пьера-Юга Эрбера со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут. На счету победителя ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Француз отметился 6 подачами навылет, допустил 6 двойных ошибок и оформил 1 брейк.

За выход в четвертьфинал турнира 29-летний японец встретится с латвийский теннисистом Эрнестом Гулбисом (LL).

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.

12 февраля 2019 года, вторник. 21:40 МСК
Роттердам. 1-й круг
Матч окончен
Кей Нисикори
7
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
2 : 1
Пьер-Юг Эрбер
36
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
1 2 3
           
3 6 6
6 1 4
           
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