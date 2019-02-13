Нисикори: я не играл плохо, мне просто не хватало стабильности и агрессии

Японец Кей Нисикори прокомментировал свой выход во второй раунд соревнований в Роттердаме. В трёх партиях он обыграл Пьера-Юга Эрбера из Франции — 3:6, 6:1, 6:4.



«Это было нелегко — Эрбер играл сегодня в хороший теннис. У меня были некоторые проблемы с игрой на приёме, и я не очень качественно играл на важных очках. В целом я не играл плохо, мне просто немного не хватало стабильности и агрессии».



За выход в четвертьфинал первая ракетка соревнований поспорит с представителем Латвии Эрнестом Гулбисом.



«С Гулбисом всегда нелегко играть, особенно в помещении, где он отлично использует свою великолепную подачу и агрессивную игру. Мне просто нужно оставаться сосредоточенным и привыкнуть к условиям немного лучше», — цитирует Нисикори официальный сайт ATP.